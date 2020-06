“El Cholo” no quiere a los mexicanos

Primero fue Raúl Jiménez, hoy lo es Héctor Herrera. El estratega argentino les tiene “tirria” a los mexicanos. Diego Simeone, director técnico del Atlético de Madrid, no contempla de nueva cuenta a HH en los entrenamientos, de cara al regreso de la Liga Española, luego del parón por la pandemia del COVID-19. El mediocampista mexicano se ve relegado al cuadro de suplentes. Y en los juegos normales, -anteriormente- salía directo al banquillo. “El Cholo” Simeone algo trae con los jugadores aztecas. HH, mediocampista que la “rompió” en la Liga Portuguesa con el Porto, llegó al cuadro colchonero esperanzado en dar ese gran salto en su carrera profesional. Pero desde su arribo al futbol español ha sido un suplicio, al no tener los minutos de juego contemplados. Al seleccionado mexicano le pasa algo de lo mismo que a su paisano Raúl Jiménez, quien en aquella temporada 2014-2015 y vinculado en un contrato por seis temporadas, las cosas no salieron como se esperaban y fue vendido al Benfica. Con los colchoneros jugó 26 partidos y anotó un gol. Ahora que el 9 del Wolverhampton de Inglaterra es la máxima figura de Los Lobos, se habla nuevamente de que lo buscan en el “Atleti”.

Colofón. Y a propósito de cambios, chances y disimulos, pero al “Lobo Mexicano” también lo buscan del Real Madrid, Manchester United, Chelsea y oros grandes del balompié europeo. Lo mejor que le podría pasar a Herrera es salir del Atlético de Madrid a finales del campeonato español y colocarse en un cuadro donde tenga mayor juego y participación. Para poder que funciones tienes que jugar. ¡El Cholo no los quiere!