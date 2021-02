El Chucky Lozano ha tapado bocas

Lo vimos renguear en los últimos minutos del partido. ¡Le habían dado patadas hasta para llevar! Gennaro Gatusso no hizo el cambio y el “Chucky” Lozano tuvo que continuar hasta el silbatazo final del árbitro. Nápoli ganó 1-0 a Juventus, pero el costo es fatal. La lesión del seleccionado mexicano lo tendrá fuera de acción cuando menos 15 días, dicen. La molestia entre aficionados del cuadro albiceleste no se hizo esperar. Le endilgan a Gatusso toda culpabilidad. “Había tiempo para hacer cambios, no lo procuró”. Todavía al final del juego, Lozano interviene para lanzar un balón fuera de la cancha, despejando un peligro. El llamado “Muñeco Diabólico” tiene una distensión de segundo grado en el tendón de la corva derecha. Algo así como un desgarre 2. Duele y mucho, tendrá que descansar, y con la atención del médico podría regresar pronto. Y es que el “Chucky” se ha esmerado por ser el titular. Ha jugado demasiados partidos en los últimos días. Se cuenta con ocho encuentros consecutivos en el mes de enero.

Colofón. Y a propósito de turbantes cochambrosos, jugar en un equipo grande de Europa no es “enchílame otra”. Hay que calzarse los arreos hasta tres veces por semana. ¡El “Chucky” ha demostrado pundonor y ha tapado bocas!