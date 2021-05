El Florentino con nuevo rostro

El estadio Florentino Camacho Rivera muestra otro rostro. Así aparece en las fotografías que envía a las redes sociales nuestro amigo y compañero Rosario Alberto Leyva Ruiz. Limpio, ordenado, amplio y hermoso, por dentro y por fuera. No pudimos asistir al arranque de la Liga Nueva Era. Tampoco en estos días, cuando ya el torneo ha tomado rumbo. Una molestia de salud me tiene nuevamente “encerrado”. Pero pronto, -me propongo- regresar a la actividad normal. ¡Ya no estás para estos trotes!, eso me repite Mister Fly One Go, quien opina sin preguntarle, mete sus narices donde no debe, y es metiche cola bichi. Pero nos agradó la noticia del arranque del softbol femenil y la rehabilitación del parque. ¡Eso no debe de parar! Exista o no pandemia, las instalaciones deportivas deben de tener su mantenimiento normal. A diario, que cumplan su cometido los encargados de ello y que siempre luzcan de la mejor manera. Que a la hora de un encuentro, una liga o un evento especial, no existan contratiempos.

Colofón. Y a propósito de candelabros quisquillosos, se otorgaron reconocimientos a guapas softbolistas. Ana Aguilar y Yanci Higuera fueron protagonistas, y sus orgullosos padres estuvieron en la fiesta calentando el brazo.