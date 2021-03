“El Florentino” sucio y descuidado

Por fin se abrió el estadio Florentino Camacho Rivera. Y el softbol de La Nueva Era tuvo mayor motivación. La jornada dominical se vivió ahí. ¡Pero…! Sí. Ese pero infaltable en situaciones de esta índole. El parque no lucía como uno lo esperaba. ¡Estaba sucio, desarreglado, inmundo, cochino! Se notaba que en ese año 2020 de la pandemia del coronavirus no tuvo el mantenimiento adecuado. ¡Y se nos hizo extraño! Sabemos que siempre ha existido ahí un trabajador que se encarga de tenerlo en óptimas condiciones. La jornada dominical no lo ventiló así. Un graderío lleno de polvo y sus butacas sucias. En el terreno de juego hojarascas por doquier. Y allá en los jardines se veían los puntos amarillos. Pasto encima de otro pasto. ¡El sintético!

Por ahí vimos al director del Instituto Municipal del Deporte. Es más, fue a corroborar por allá en el prado derecho lo crecido de ese césped. Consideramos que en esta misma semana se le dará un arreglo general.

Colofón. Y a propósito de caravanas religiosas, mientras acá Rosario Alberto “Chico” Leyva tomaba los detalles de la contienda. “Es bueno regresar a casa”, dijo el coordinador de La Nueva Era. Esto fue solo un aperitivo para volver después de Semana Santa.