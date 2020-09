El Grito, la tertulia y la reflexión

El Grito de la Independencia se ahogó en el Freeway House. Con una inusual decoración y vestidos como charros cantores, sin caballo, botas, espuelas, ni pistolas, nos dispusimos a la celebración. Varios amigos disfrutamos la tertulia. Junto a los chicharrones, pozole, tostadas y quesadillas estaban las matracas, para que retumbaran como tráileres en frenada. Las espumosas se caían de frío y uno acá, soportando las altas temperaturas. Y entre charlas deportivas en este año 2020 que nos dejará impreso el COVID-19, nos dispusimos a darle vuelo al matarile. Ya para el día 16, desfilamos por la mesa para el recalentado. Y hablamos largo y tupido de todos los temas. Unos del Grito virtual llevado a cabo en Mocoritón Viejo, así como en la república hermana de Angostura. Mister Fly One Go no se podía reponer. Le había dado gusto al gusto y en gustos se rompen géneros. La charla tomó un cauce diferente, al querer saber u opinar qué nuevos programas traerán los directivos del deporte en The Rosca City. Si este “parón” sirvió para algunas reflexiones. Si tomaron detalles de lo que se hacía y lo que se puede lograr ahora o en el futuro inmediato.

Colofón. Y a propósito de clichés, chicles y chumpichus, directivos de los diferentes deportes locales deben de estar armando los torneos diferentes. Que exista mejor calidad y organización. Ese estudio concienzudo que tomaron en estos meses de encierro deberá servir para condicionar mejores selecciones a los torneos venideros. A lo mejor le entran también a los “microciclos” como el Tata Martino.