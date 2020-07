El Imdang con nuevas oficinas

Nuevas oficinas para el Instituto Municipal de la Cultura Física y el Deporte en el vecino municipio de Angostura. Ahora están ubicadas en la misma Unidad Deportiva de la cabecera. Me recuerda a lo sucedido acá en The Rosca City cuando se efectuó el cambio del Palacio Municipal a lo que llaman el Centro de Alto Rendimiento El Coloso. Había cubículos vacíos, sin uso, y aprovechando la recta, los tomaron ipso facto, pero esos edificios estaban destinados para otra cosa, así lo indicaba el proyecto original. ¡Finalmente les valió…!, pero creo que me desvié del comentario original. Quizás ahí en nuestra hermana república costera no sea el caso. El pasado martes por la tarde se llevó a cabo la inauguración, donde la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez cortó el simbólico listón. Y el titular del Imdang, Jesús Hecmar Bojórquez Aispuro, agradeció la gentileza con un mensaje de aliento para los deportistas, entregando al mismo tiempo placa de reconocimiento a la señora presidenta. El cambio se ha dado y ojalá y todo sea para bien, que no sea la misma gata, solamente revolcada.

Colofón. Y a propósito de cambios, cheques y monedas, mucho se especula cuando se ejercen estos movimientos. Se considera que al tener oficinas directas, los responsables o directores de ella tendrán autonomía suficiente, ¡pero no hay nada de eso! La máxima autoridad en el Ayuntamiento continúa manejando todas las finanzas relativas al Instituto y lo que se derive de ello. ¡Así de fácil!