El Opening Day en The Rosca City

El Opening Day en el beisbol de Estados Unidos está cerca. Lo mismo que la apertura del deporte en The Rosca City. Pero nada tiene qué ver uno con el otro. El día inaugural de las Grandes Ligas es el 1 de abril próximo. Acá nos dicen que a partir del 10 de abril se abren las hostilidades. Allá hablan del posible lanzador en ese duelo de arranque. Mientras que en casa todos quieren arrancarse este encierro. Promotores y directivos del beisbol continuamente informan sobre reuniones. Ya les anda por sacudirse la modorra. En el softbol femenil ni se diga. La directiva de la Liga de la Nueva Era está esperando el banderazo. Como en la canción de Maná: “Son muchos días los que te he llorado”. Acá no hay nada de llanto, sino de esperanzas. Muchos viajes buscando acomodo en el vecino municipio de Angostura para sus cuadrangulares amistosos. Las chicas y doñas son jugadoras errantes. Las nómadas que visten el softbol en Capomos. Trotamundos de un deporte que va en ebullición. Y mientras el sexo bello le pone entusiasmo, los hombres son pacientes y esperan como en los palenques: ¡Que se abran las puertas!

Colofón. Y a propósito de bizcotelas emplumadas, mientras tanto, muchos arreglan sus cuatrimotos, carcachas, buggies, para irse a las dunas. Viene la Semana Santa y hay que vacacionar. En plena primavera, se antoja un baño empapado en las aguas y arena.