El VAR, factor determinante

Aunque usted no lo crea, puede ser un factor determinante. Hablo del Videoarbitraje (VAR) en el futbol de la Copa América y Copa Oro. En el torneo que se está celebrando en Brasil el VAR se está utilizando normalmente. No así en la Copa de la Concacaf, donde juega el seleccionado mexicano.

Y todos se hacen la interrogante: ¿Por qué en la Copa Oro no y sí en la Copa América? Algunos comentaristas de la televisión dan por hecho “amarres” entre directivos para que el negocio en el balompié de la región de Concacaf no caiga. O sea, que la predicción es que la final sea entre México y Estados Unidos. De otra manera, el negocio se va al vacío. Se conoce, -de todas formas- que el boletaje para el partido final que se celebrará en Chicago está totalmente vendido. Pero el atractivo no sería igual si falla uno de estos dos contendientes. México juega en USA como si estuviera en casa. Y el equipo de las barras y las estrellas, ni se diga.

La situación pudo haberse complicado en ese duelo entre México y Costa Rica, donde Guillermo Ochoa fue el héroe en la tanda de penaltis.

Colofón. Y a propósito de exulos, caskos, retefloris, -traducción- “Las expresiones se expresan, pero algunos las desprecian”. ¡Ai´sí! Por eso digo que el VAR podría ser ese factor al final de todo.

En la Copa América, en varios encuentros clave, se recurrió al videoarbitraje y se anularon goles importantes. Uruguay, por ejemplo, anotó en tres ocasiones y los mismos que les dieron mate.

Pero la tecnología llegó para quedarse.

Y aun con fallas y problemas, debe de seguirse utilizando.