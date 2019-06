“El Zombie”, un peleador de época

Cómo han pasado los años / las vueltas que da la vida. Canción romántica que te cuenta los recuerdos vividos y que ya nunca volverán. Hará unos días me encontré en el centro de la ciudad a Alejandro Moreno. Nada tendría en especial ese nombre, a no ser que lo conocemos mayormente como “El Zombie” Moreno. Ahí frente a una mercería, por la avenida Agustina Ramírez, trataba de sentarse en una de las bancas que tiene dicha negociación. Me acerqué y lo saludé. Busqué ayudarlo para que se acomodara mejor y aprovechar para charlar un rato. No se pudo. Al parecer no me reconoció y solo se limitó a darme un saludo. “El Zombie” Moreno trae un bordón para sostenerse, pues camina con dificultades y se le ve cansado por el paso de los años. Y ahí vienen las añoranzas de aquellos años mozos, donde acudíamos a ver a este gladiador en las Arenas o Gimnasios locales. Peleas de box de gran colorido, alarido y entrega. En su época fue un ídolo contumaz, donde muchas veces no importaba tanto el entrenamiento, sino que le buscaran rival.

Colofón. Y a propósito de chofos, chanfitas, viernititis, -traducción- “Entiendo que no me entiendes, pero siempre te atiendo”. Fue en esa etapa donde surgieron muchos nombres de boxeadores que pintaron hazañas en sus peleas marcadas arriba del cuadrilátero. Ahí estaban Beto Gerardo, Renato Zambada, Fermín Soto, etcétera. Y recordar a un “Rancherito” Ríos, Chanky Guerra, Fino Rosales y al eterno “Chíngale” Camacho. Esperemos que “El Zombie” Moreno se recupere, mis mejores deseos siempre.