No hará mucho que aquí en nuestra columneja hablamos sobre la importancia del seguro por lesiones en los deportistas, principalmente en el futbol. Lo benéfico que resulta la afiliación de los equipos y sus jugadores a la Asociación Estatal de Futbol. Esa cuota que se incluye al pagar el registro o tarjetón de cada elemento. Pues bien, creo que en el futuro no habrá necesidad de ello. Con la llegada del Instituto Nacional del Bienestar todos tendremos la facilidad de recibir atención médica. Y eso, -dicen- en cualquier hospital público, ya sea el IMSS, ISSSTE, Hospital General, Centro de Salud, etcétera. Los requisitos serían presentar credencial de elector, CURP y acta de nacimiento. Algo parecido a lo que solicitaban con el Seguro Popular. Esto viene a ser lo mismo de siempre. Cada gobierno escoge un nombre diferente, precisamente para diferenciar su estancia en el poder. Mister Fly One Go comenta que es la misma gata nada más que revolcada.

Colofón. Y a propósito de cenfes, chorriyos, varicuecis, -traducción- “Siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas”. ¡Ai´sí! Este servicio gratuito del Insabi fortalecerá la atención para cualquier deportista que haya sufrido una lesión.

Será cuestión de acudir a cualquier Centro de Salud y presentar los requisitos que nos indican.

A diferencia del Seguro Popular, en el Insabi no se necesita afiliación. ¡Q*insabi si lo necesites!