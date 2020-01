El bote, las señas y el robo

Esa historia del robo de señales en el beisbol de las Grandes Ligas me deja una enseñanza adquirida en mi profesión. El caso de los Astros de Houston y Medias Rojas de Boston, quienes han sido señalados por esa fechoría, dice el comisionado Rob Manfred que no serán castigados, pues no les retirarán sus títulos de Serie Mundial. En las investigaciones se descubrió que tenían monitores especiales y en partes estratégicas para conocer los lanzamientos del pícher. Asimismo, lo que el receptor le pedía a su estrella de la lomita. Pero acá en la caseta había algo más y de eso expreso, la enseñanza del tipo a quien tenía el encargo de hacer sonar un bote y de ahí transmitir la señal del lanzamiento. Algo así como un sistema Morse. Me imagino un taburete viejo y roñoso, en donde “sin querer, queriendo”, ese comunicador le pegaba y hacía sonidos diferentes, que el mismo bateador captaba para darle en la mera costura a la pelota. No había relajamiento, mucho menos distracción. El sonido, -sin duda- era en puntos y rayas. Como si enviaran un telegrama urgente.

Colofón. Y a propósito de vascis, purrollos, kalimitis, -traducción- “La demagogia es parte medular de los políticos”. ¡Ai´sí! En telégrafos nos contaban anécdotas chuscas. En cierto restaurante una pareja de jóvenes almorzaba y llegó un señor gordo a la mesa de un lado. Con los tenedores, uno de los jóvenes se expresó feo del visitante, haciendo el sonido del sistema Morse. Ese señor gordo les respondió que era el director general y estaban sancionados.