El celular en el beisbol

Algo para tomar conciencia, para la reflexión. El niño Armando Heredia, quien lanzó la primera bola en la inauguración de las Ligas de Beisbol Pequeñas que organiza el Club de Veteranos, no solo recibió reconocimiento por su título de jonronero en el campeonato nacional pasado, sino que se muestra como un prospecto para grandes hechuras. ¡Solo que existe un pero….! Al jovencito se le ve en su cintura, fajado al cinturón del pantalón en su uniforme, el clásico celular.

¡No lo suelta por nada! A no ser que digan que es un accesorio especial para el juego. Pero la fotografía no miente, ahí se ve muy claro que ir a jugar no le impedirá estar al pendiente de alguna llamada, un mensaje, o lo que gusten mandar. Directivos, entrenadores, manágeres, deben de estar muy atentos a ello. Si van a jugar pelota, pues que vayan a jugar. Los aparatos electrónicos se deben de quedar en casa. No vaya a resultar alguien con esa clásica pequeña grabadora que ahora usan y se pongan los audífonos para escuchar música, al tiempo de tomar turno al bate en el home plate. Los celulares deben de ser erradicados del juego deportivo.

Colofón. Y a propósito de dapus, sonuyos, karnifallis, -traducción- “El amor no tiene cura, pero es la única medicina para todos los males”. ¡Ai´sí! Me contaba Mister Fly One Go que los jugadores en las diferentes ligas de beisbol en The Rosca City, están desesperados por que termine cada inning para ir a checar a la caseta su celular. Ellos no saben si van ganando o perdiendo, o cuántas entradas faltan. El apuro es ver si les llegó algún WhatsApp y chatear de inmediato. ¡Yanila!