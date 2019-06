El clembuterol y Mr. Fly

Si no me cuido yo, ¿quién me va a cuidar? Con esa frase, sacada de un gran repertorio que utiliza en sus conferencias matutinas, Mister Fly One Go se defendió de los ataques por supuesto doping de clembuterol. Mister Fly alega que pocas veces consume carne. Y que si lo hace, ésta debe ser certificada y traída ex profeso de la tierra de Donald Trump. ¿Y por qué del comentario? Salió a relucir al platicar sobre si sería viable un análisis a jugadores de las Ligas locales de futbol, beisbol y baloncesto, así como el softbol. ¡Pamplinas!, dijo Mister Fly, sacudiéndose la solapa de su saco azul que porta, a pesar de las altas temperaturas que se viven en The Rosca City. Comenta nuestro amigo que en este paradisiaco terruño el consumo de carnes rojas es peculiar entre la tropa. “Imagínate -expresa- si la gente de por acá no comiera carne, se acabarían las taquerías. ¿Y en dónde iban a trabajar? Y es que dice que en The Rosca City existen más taqueros que expendios cerveceros.

Colofón. Y a propósito de talgos, gulpis, yaniguis –traducción- “El carbón que ha sido brasa, fácilmente vuelve a arder”. ¡Ai´sí! Todo este relajo lo formó Mister Fly One Go luego de conocerse que se podrían venir exámenes antidoping en el deporte amateur. Eso pudo haberse contemplado en las conferencias matutinas o mañaneras, como lo dicen los comunicadores. Mientras tanto, como es fin de semana, se antoja una carnita asada. ¿Se va a hacer o no se va a hacer?