El desaire de la Liga Magisterial

Cuando estaba plebe buscaba la manera de romper la semilla de un durazno para comerme su almendra. ¡Es sabrosísima! Ahora de “plebón” acostumbro admirar esa fruta tan fresca y sabrosa, pero la semilla ni la guardo, ni la tiro, sino todo lo contrario. Precisamente este viernes, en un centro comercial de la ciudad, me asombré al mirar unos duraznos del tamaño de una pelota de softbol. ¡Algunos quizás más grandes! Opté, -de todas maneras- por comprar de los usuales, el tamaño normal, y el sábado me deleité con uno de ellos. Acostumbro a comer la fruta solamente por la mañana. Pero hablando del tamaño y las pelotas, ahí tienen ustedes la noticia del desaire de los peloteros a la Liga de Beisbol Magisterial. Algo debe de suceder que los delegados ni se acercan, ni se dejan ver. Como que no quieren saber nada de esa pelota. ¡El desaire es general! Comentan que ahora la directiva de este circuito, que preside Jaime Cruz, anda con el rollo de cambiar la estafeta. Busca como plan B organizar un Torneo de Softbol Varonil.

Colofón. Y a propósito de gaspuros, yujos, quisquimichis, -traducción- “Tu llanto no es debilidad, es sentimiento fresco”. ¡Ai´sí! Y con esta novedad del dirigente, vemos que se hace costumbre organizar solo por organizar torneos. Nadie pregunta a ciencia cierta si se puede o si se vale hacerlo. ¿Acaso no entorpecerá otros eventos? ¿Tiene los conocimientos de este deporte y algún parque en especial? O sea, como el “Borras”, le tiran a todo, buscando no errarle. ¡Yanila!