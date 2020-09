El diálogo que invita al rondín

Fue un dialogo coloquial, inmenso e intenso. -No sabía que ya habías regresado. -Nunca me fui. -Yo tampoco. -Pero creí que tú si te habías largado. -Eso mismo pensé yo de ti. -Pero acá estaba y nunca viniste, ni siquiera un telefonazo. -Lo mismo tú, ni te reportaste. -Bueno, el caso que ya nos vimos y cuéntame, platícame las novedades. Esta conversación entre Mister Fly One Go e Ingenio y Figura, se dio apenas el fin de semana. Ambos nos encerramos, creyendo que cada quién había viajado en sus días de vacaciones, y fue todo lo contrario. Los dos nos quedamos en casa, cumpliendo con las recomendaciones del sector salud y un sinfín de etcéteras. Luego Mister me explica que en esta misma semana vamos a dar un rondín por los diferentes campos deportivos. ¿Ya sabes que un árbol tumbó parte de la barda en el estadio de softbol Florentino Camacho Herrera?. Luego está lo del gimnasio Hilda Gaxiola Álvarez, conocido mayormente como “La Bola”. Y así te tengo varias novedades que vamos a empezar a escudriñar, me dice.

Colofón. Y a propósito de chismes, trueques y diretes, en el Pueblo Mágico algunos visitantes incómodos por la falta de cultura en la misma población, pues no usan la mascarilla o cubre bocas. Las autoridades dan por sentado que ya vencieron al virus y están más relajados que el relajo que se traen en palacio municipal con las renuncias.