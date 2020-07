El enemigo invisible de los directivos

La pelea es ante un enemigo invisible. Directivos del deporte a nivel mundial enfrentan un combate muy disparejo. El COVID-19 ha llegado para quedarse. El comentario de muchos profesionales de la medicina nos dice que tendremos que acostumbrarnos a vivir con él. Pero los dirigentes no dan su brazo a torcer. No se rinden y han abierto las canchas, los torneos están en ebullición, pero los contagios llegan de repente. En el beisbol de Las Ligas Mayores más tardaron en cantar playball, para cuando algunos equipos ya se vieron inundados por el coronavirus. Varios peloteros han tenido que regresar al encierro o al hospital. La serie entre Yankees de Nueva York y Phillies fue suspendida ante el brote del coronavirus. Debido a que los Marlins tienen 14 casos de jugadores infectados, se dice que ellos usaron el dugout de visitantes que hay en el estadio de los Filis. Por lo tanto, la MLB prefirió cancelar el juego, antes de que los Yankees usen ese camerino cuando visitaran el Citizens Bank Park. Y mientras tanto Marlins y Filis no se confían, en otros equipos de la Gran Carpa salen a relucir peloteros expuestos a la contingencia.

Colofón. Y a propósito de muéganos, turbantes y mascarillas, en el futbol de la Liga MX, dentro de su torneo Guardianes 2020, ya se empezaron a dar casos. El equipo de Ciudad Juárez empieza a sufrir la pandemia. Gabriel Caballero, director técnico de los fronterizos, se ha quejado de la falta de elementos, porque algunos están en cama. En otros deportes muchos jugadores prefieren no arriesgarse. Entretanto, los directivos se han puesto los guantes, pero no conocen bien a bien a este incómodo rival.