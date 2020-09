El huracán Manuel y la MexPac

Por estas fechas, pero hace siete años, Sinaloa sufría los embates del huracán Manuel. El meteoro entraba por las costas de Altata, con vientos de 120 kilómetros por hora, según las noticias de aquel tiempo. La capital de la entidad, Culiacán, era quien soportaba lo peor del fenómeno. Acá en la región del Èvora, los municipios de Angostura y Mocorito eran los mayormente perjudicados. De todas formas, -como siempre- la gente de Sinaloa se levantaba con mayor ahínco y redoblaba sus esfuerzos para salir adelante. En The Rosca City, a pesar de los pesares, se organizó un encuentro amistoso de beisbol y que servía de pretemporada para Los Algodoneros de Guasave y Tomateros de Culiacán, si mal no recuerdo. El estadio Alberto Vega Chávez era el anfitrión. Las autoridades municipales solicitaban a los aficionados que en vez de pagar su entrada al espectáculo, llevaran productos no perecederos para así apoyar a cientos de familias que habían sufrido grandes pérdidas por el azote del huracán. La entrada era gratis y la afición cumplió fielmente su cometido. Latas de comida, papel sanitario, agua embotellada, focos, y un sinfín de artículos se expusieron en la mesa de entrada al parque beisbolero. Fue así como la fanaticada cumplió con creces ante la población.

Colofón. Y a propósito de vientos, lluvias y chifones, ahora, en estos momentos, sufrimos la pandemia del COVID-19. Situación que hace difícil que algunos equipos de la Liga Mexicana del Pacífico se presenten en la región evorense. De aquello pasaron siete años, hoy mejor, “Quédate en casa”, nos dicen.