El mal chiste de Manuel Lillo

Hará unos días leía en la prensa española algo inverosímil. No creo que se haya dado. ¡O fue un mal chiste! Recordaban la llegada al futbol mexicano del actual entrenador del Manchester City en la Liga Premier de Inglaterra, Josep Guardiola. En aquel año 2006 fue traído al equipo Dorados de Sinaloa por el director técnico español Juan Manuel Lillo. En esos párrafos que leía, -luego de una entrevista a Lillo- expresaban con algo de simpleza que Guardiola al buscar los vestuarios, se dio cuenta que no había. Y que la mayoría de los jugadores se vestían bajo una palmera, afuera del estadio. ¡Algo fuera de la realidad! La misma Federación Mexicana de Futbol en su Cuaderno de Cargos indica que cualquier club en el nivel profesional que sea, debe de contar con un estadio acorde a las necesidades de su división. ¿Imagínese no hacerlo en la Primera División? Pero en fin, quizás fue una grosería de mal gusto. Y rememorando aquellos pasajes de Pep en el balompié mexicano, recordemos algunos de sus compañeros de equipo.

Colofón. Y a propósito de calcetines confinados, quien hacía pareja con Pep era Ángel “Matute” Morales, el clásico 10. También Sebastián “Loco” Abreu, Iván “Guti” Estrada, Cristian Patiño, Adrián Aldrete y el portero Cirilo Saucedo. ¡Qué tiempos!