El nueve nadie se mueve, y no se movió

Con eso de que “El nueve nadie se mueve”, en The Orange House parecía que estábamos jugando a los “encantados”. O que de repente me habían dicho: “Malinquese ahí”.

Todos quietos, nadie se movía. Bueno, un robot era cosa insignificante ante Monique, que ni la cafetera quiso enchufar para el coffee mañanero. Mister Fly One Go no se inmutaba, ni platicaba. -Esto es para las mujeres, le dije, tú puedes hacer movimientos y relajarte. ¡Ni siquiera habló! Viendo que nadie se movía, fui y puse la cafetera, luego para ambientarme encendí la grabadora y coloqué un CD con cumbias carnavaleras. Mientras bailaba, comencé a preparar mi desayuno.

Unos huevos con tocino, asadera y frijoles refritos, sin faltar la clásica salsa picante y sus tortillas tostaditas, casi quemadas. El olor a tocino hacía que Mister Fly moviera la nariz, como un sabueso. Monique no se inmutaba, estaba en su papel de nadie se mueve. Coloqué unos tamales de elote con chile y queso, -no eran de mi nana- eran especiales, y mis ayudantes no aguantaban.

Colofón. Y a propósito de chinflos, habrusis, tragamirris, Mister Fly One Go pegó un grito: ¡Yo quieroooooo! -Pues muévete y cocina lo tuyo, fue mi respuesta. Ya no aguantó más y se sirvió doble ración, y prefirió todavía una coca cola. Monique era fiel al feminismo, pues ya había desfilado el domingo, y estaba dispuesta al sacrificio. Todos los movimientos por un alto a la violencia feminicida sean bienvenidos, pero eso de quedarse quieto todo el día, y sin comer, como que no va.