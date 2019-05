El paso invicto de los Supersantaneros

Los Supersantaneros, ya se cocinan con grandes chef. Es un platillo que en los últimos meses, sabe diferente. El equipo del “gallito” ha cambiado su esquema. Y ahora se le suman más seguidores en sus partidos sabatinos.

Su paso invicto en la Copa de la Liga Diamante-Platino, así como el cierre espectacular que tuvo en el Campeonato regular, ganando el título, ha fortalecido sus filas y sigue dando de qué hablar. Este sábado, en su regreso a la cancha Anexa 1, empató sin goles con otro de los cuadros favoritos, Laboratorios Koch. Pero en la tanda de penales, el punto extra fue a los bolsillos de la gente de Armando López Cuadras. Koch se reforzó con seis o siete jugadores del Club de Veteranos, que se retiró de la contienda, luego de su fracaso en la Liga. Y ahí tienen que hasta el momento, son los protagonistas. El conjunto de Los Abejorros de Pollos Chicken Light, todavía no dan señales de estar en la pelea. Pero la Liga así se sostiene. Con alfileres, diría alguien por ahí, pero sigue su curso.

Colofón. Y a propósito de canxos, fostoras, karimachis, -traducción- “Ser un solitario de la vida no debe preocuparte, sólo es mejor que mal acompañado” ¡Ai´si!. El sábado, el capitán de Laboratorios Koch, se afianzó en un acuerdo de directivos y delegados. Si no se acudía a la reunión semanal, se castiga a un jugador del rival. Ellos pidieron que no jugara el ariete Sergio Padilla, sabiendo que anulaban a la estrella goleadora del torneo. La petición se cumplió….pero, no surtió efecto en resultado.