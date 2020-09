El pendiente de la Diamante Plus

De la primavera de marzo, hemos llegado ya a este otoño, cerca de culminar el año 2020, lleno de incertidumbre por el COVID-19. Pero debemos de continuar nuestra vida con la mejor actitud. Una sonrisa siempre debe estar a flor de tus labios, divertirse por cualquier cosa y derrochar alegría, para contagiar a los nuestros. A los que siempre están cerca de ti, los que conviven y que en este mensaje de “Quédate en casa”, no te olvidan. Por cierto, a nadie se le olvida de que está pendiente una final de futbol en la Liga Diamante Plus. Sí, ese torneo donde dicen jugar los de 70 y más. Claro, con algunos refuerzos, “reforzados”. Por estos días, con el ajetreo diario en el centro de la ciudad, me he encontrado con amigos futbolistas y no falta el comentario. Pero siempre la pregunta obligada: ¿Cuándo?. Algunos piensan que el duelo se dará cuando lo marque el Club de Veteranos. Siguen pensando que el futbol es un juego sin pelota y que ellos son los que dictan lo que debe hacerse. Qué lejos han quedado esos tiempos, caray. Pero es que así los impusieron y siguen creyendo que la luna es de queso. “Le preguntamos a Ricardo Fernández y dice que para el día primero de octubre”, expresan.

Colofón. Y propósito de agüitas, agüites y jumentos, el desespero cunde en unos, y en otros también. Pero hay que esperar los tiempos y seguir las indicaciones del Sector Salud y las autoridades municipales y deportivas. ¡No por tanto madrugar, amanecerá más temprano!.