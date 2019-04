No hagas cosas buenas que parezcan malas. Así dice conocido refrán. Y el “prietito” en el arroz se dio. La única victoria del seleccionado de casa en el Campeonato Estatal de Futbol en la categoría Ositos se les hizo de agua.

Llegó una protesta del rival, por una irregularidad. Se le había ganado a Mazatlán IMDEM, pero el tarjetón del auxiliar técnico Alejandro Camacho no contaba con el sello de la Asociación Estatal, y ahí tronó la pistolita. Ese triunfo merecido para los chicos quedó en amargura. Y terminaron el torneo sin ningún punto. Lo mejor, en todo ello, es que el director técnico del conjunto, Erick Cruz, reconoció el error. Lo que no se entiende es el porqué ese tarjetón llegó después a las manos de los interesados.

Y el Comité de Futbol local no haber tenido toda la documentación en regla, sabiendo que se tienen antecedentes de esta clase de problemas. En lo deportivo se queda a deber.

Colofón. Y a propósito de jalus, sujuris, chafloritis, -traducción- “Hay que tener humildad y reconocer errores”. ¡Ai´sí! No vamos a hablar de experiencia, pues en esta clase de torneos ya se han curtido demasiado. No se vale que se les vaya la cabra al monte. Y es que faltan todavía varios campeonatos en la entidad, así como ser sede de la Juvenil C, y no vayan a caer en el garlito de los registros de jugadores. ¡La burra no era arisca, recuérdenlo!