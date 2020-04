El proyecto tirado a la basura

Corría el año 2006, era un febrero loco. Era la administración municipal del ingeniero Alfonso Inzunza Montoya. Ahí, como regidor de la Comisión de Deportes, se encontraba el licenciado Roberto Valenzuela Leal. Y de él, -precisamente- nació la idea que germinó en proyecto para la creación del Salón de la Fama al Mérito Deportivo en The Rosca City. Lástima que todo eso fue tirado a la basura. Han pasado funcionarios en el Instituto Municipal del Deporte, regidores encargados de esa misma área, y el olvido es el marcaje oficial. Conociendo desde muchos años atrás el entusiasmo del amigo Roberto por el deporte, creo que se ha de sentir algo ofendido. Cómo no recordarlo desde aquellos años 80, -para no irnos más lejos- cuando lo veíamos en las canchas de futbol cargando el “tambeachi” de ropa de los mismos jugadores, mientras ellos disputaban el balón dentro de la cancha. Ellos vivían cientos de peripecias para trasladarse desde Villa Benito Juárez a la ciudad, pero creo que me desvié del tema principal, y hay que volver a él.

Colofón. Y a propósito de vamvos, jurpas, yecsis, --traducción- “Un idealista es aquel que nota que una rosa huele mejor que una col”. ¡Ai´sí! Valenzuela Leal se encargó de buscar información en la capital, Culiacán, sobre la creación de un Salón de la Fama. Allá existe uno con mucha antigüedad y ha permanecido latente, tan es así, que cada cierto tiempo se vienen elecciones para escoger nuevos deportistas que ingresen al Nicho de los inmortales. Roberto entregó papelería y documentación sobre todo ello. ¡Continuará!