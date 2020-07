El vuelo, la Copa GNP y el Cruz Azul

Me hubiese gustado haber visto la final de la Copa GNP entre Cruz Azul y Guadalajara, pero en ese mismo periodo viajaba en un boening 007 de La Pionía rumbo a Cahuinahuato. Ustedes se preguntarán: ¿Y qué demonios hacía yo por esos lares? Fui al rescate de mi inseparable amigo Mister Fly One Go, que al estar dando unas clínicas sobre el COVID-19, allá en “Cahui”, se turbó demasiado, le dio una especie de “marracachunda” espinal, con dolor de ansinapixis, me avisaron fuera por él, y como el tiempo de vuelo es demasiado largo, nos topamos con una tremenda tempestad con descargas eléctricas, que entre subidas y bajadas del avión, nos empalagó el estómago y todos los pasajeros nos peleábamos por el wc. Lo mejor de todo es que llegamos sanos y salvos a tierra. Luego de La Pionía a casa, nos venimos en automóvil, refrescando la barriga con unas espumosas para que se nos quitara el susto. La Máquina Celeste fue mejor y por fin pitó fuerte, al gusto de sus seguidores, que ya tienen otro título de campeones. Sea como sea, si fue una Copa de pretemporada, también cuenta. Y ese trofeo lo puede cambiar, teniendo un brillante Torneo Guardianes 2020, para que no digan que fue de chiripón.

Colofón. Y a propósito de coronas, coronitas y festejos, el evento de pretemporada valió la pena para los participantes. Tanto UNAM, como América, Toluca, Atlas, Guadalajara, Mazatlán y Tigres, hubiesen querido lograr esa Copa, pero al final de cuentas la preparación les servirá de mucho para entrarle de lleno al torneo oficial de la Liga MX.