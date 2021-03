En el aire la pregunta de los 64

Ya lo dijo alguna vez Santiago Bernabeu. ¡No hay jugadores viejos y jóvenes, hay buenos y malos! Y no le sobraba razón. Podrás tener muchos años, pero en tu calidad de juego no pesan. Quizás seas un joven muy aguerrido en la cancha, pero para golpear la pelota seas malísimo. Y ya que estamos entusiasmados con esta capirotada y su holgazanería, tanto los viejos, como los jóvenes futbolistas, se siguen haciendo la pregunta de los 64 mil pesos: ¿Hasta cuándo piensan las autoridades abrir las canchas deportivas? ¡En The Rosca City no se ve para cuándo! Mientras el cheque, sus emolumentos les sigan llegando limpiecitos y enteritos al director del Instituto Municipal del Deporte, no hay purrún. Se ha cumplido un año del “parón” deportivo, y ellos como si nada. En cambio, en otros municipios la actividad está a plena luz. Culiacán, Los Mochis, Mazatlán, Guasave y muchos etcéteras ya abrieron sus puertas al ejercicio. Acá nos siguen con el cuento de nunca acabar. Las reuniones con el Sector Salud, que en verdad nadie sabe dónde se llevan a cabo, pero ese es el anuncio oficial.

Colofón. Y a propósito de mecedoras y poltronas, en las redes sociales ya le están pegando de gritos al “Pájaro” Camacho. Y no tardan en hacerle una manifestación en la Presidencia Municipal. ¡Se escuchan pasos en la azotea!, y….cuando el río suena...