En el futbol no hay enemigo pequeño

En el beisbol no hay nada escrito, dicen. No hay enemigo pequeño, lo expresan en el futbol. Creo que en todos los deportes se dan sorpresas, así el rival al que te enfrentes sea el más poderoso. Son once contra once en un juego de futbol. La pelota rodará por toda la cancha y el que tenga mejor tino, el que anote gol, tendrá mayores oportunidades de ganar. Normalmente en el balompié, el equipo chico le pega al grande. Está comprobado que generalmente el más pequeño busca hacerle daño al gigante de la Liga y entrega todo su potencial para lograrlo. Sucede en todos los niveles. Este martes, dentro de la encerrona que vivimos por la pandemia del COVID-19, volví a sentarme en el sillón y me engolosiné con dos partidos programados. No había mucho para escoger. Bayern Múnich se coronó campeón en la Bundesliga alemana al vencer 1-0 al Werder Bremen que en ocasiones dio sensaciones de peligro. Un gol de Robert Lewandosky fue la diferencia. El cuadro teutón logró su octavo título consecutivo.

Colofón. Y a propósito de písala, cántala, celébralo, enseguida cambié de canal y me fui a la Liga de Portugal. El Porto se enfrentaba al colero de la liga, el Desportivo das Aves. Porto como líder, parecía comer pichón. Pero se le cebó la presa, y luego de fallar un penalti, la cosa se puso peor y nunca pudieron horadar la meta contraria. Se llevó un doloroso empate a roscas y en peligro de perder ese liderato y hasta el torneo completo. Porto le saca 50 puntos de ventaja al Aves. ¡No hay enemigo pequeño!