Encierro para deportistas continúa

Parques y jardines públicos fueron autorizados abrirse para el público. Lo de las Ligas deportivas, en todas sus ramas y categorías, quedarán pendientes para el día 20 de este mes. Ello se deduce de la nota escrita este miércoles por Octavio Inzunza, luego de un comunicado que enviara el titular de Deportes en Salvador Alvarado. El que espera desespera, pero si es menester esperar más, pues hay que hacerlo. Las condiciones sanitarias en el municipio y la región del Évora no están para las aglomeraciones. En ese mismo tenor, la autoridad da a entender que la fecha es tentativa, no existe seguridad de apertura. Llegado su momento se analizará si ya es conveniente hacerlo. Por lo pronto, el encierro continúa. Cuando menos en la actividad deportiva grupal o por equipos. Ejercitarse de buena manera, tomando precauciones, cualquiera puede hacerlo. Sobre parques y jardines, la situación no cambia mucho, pues desde hace varios días infinidad de personas de todas las edades los habían tomado por su cuenta y riesgo.

Colofón. Y a propósito de columpios, rosas y rosales, al mismo Parque Lineal del bulevar Morelos diariamente acuden decenas de paseantes, por la mañana y por la tarde. Lo mismo sucede en el parque Judith Gaxiola de Valdés, y ni se diga de los caminantes rumbo a la presa Eustaquio Buelna, por toda la avenida Matamoros. Algo de ello, -también- por el bulevar Centauro del Norte. Las ligas de futbol, baloncesto, beisbol, tenis, volibol, etcétera, tendrán que apechugar otros días más de encierro.