Encuentra tu media naranja

-"Todo eso y algo más se lee en la invitación, y creo que voy a hacerlo", me dice Mister Fly One Go, mientras tararea una canción de amor. Nuestro amigo anda emocionado y enamorado solo. ¡Quiere compañía femenina!

Y es que incursiona en las redes sociales y busca hacer amistades, es ahí donde le indicaron que existe esa página para “conchabarse” una mujer de su edad, o quizás más joven. Me explica que vienen fotografías de muchas damas muy guapas y que se expresan galantemente, esperando, -también- quién se aviente al ruedo. -“Está bien, -le animo-, pero acá en casa, en nuestra región, en el estado mismo, puedes encontrar algo que te guste”. Su respuesta es que tiene pruebas de que otros han tenido éxito y viven muy felices en estos momentos. No parece cambiar de opinión, hasta que le grito: “¿Ya viste el montón de chicas que juegan en el softbol de la Nueva Era?”.

Colofón. Y a propósito de nuyas, cojas, rumialis, -traducción- “Yo nací rumbero y jarocho, trovador, de veras”. ¡Ai´sí! Y entonces Mister Fly se dio una vuelta al Juego de Estrellas del softbol femenil, al parque Florentino Camacho Rivera, y comprobó lo dicho. Ayer amaneció cantando: “Yo para querer / no necesito una razón/ me sobra mucho, pero mucho / corazón”. Ahí tienen ustedes que, al parecer, ya tiene algo visto y anda más “meneado” que el atole.