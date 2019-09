Entre charcos y arroyos te veas

La ilustración es más clara que el agua que ahí se descubre. Nuestro amigo Narcizo “Tiguas” Richert subió dos fotografías al Facebook. Y ahí habla sobre el descaro de las autoridades municipales, en la falta de atención al problema que los aqueja. En una toma se aprecia un charco hediondo que está en el estacionamiento del Coloso del Dique. Ahí muy cerca del Gimnasio Hilda Gaxiola. En ese muladar han de convivir cientos de moscos, que vienen haciendo su agosto con los jóvenes, niños y señoras que acuden a hacer sus ejercicios y también a jugar sus encuentros de futbol. También alrededor de las canchas se alcanza a ver una tupida maleza. Por ahí se han visto que llegan trabajadores de Obras Públicas, ven, comentan el asunto, dan media vuelta y se largan. ¡Hacen como que hacen y nada! En la otra “feis” nos entrega el paso de un arroyuelo que cruza cerca del estadio del Club Auténticos Veteranos. Decenas de peripecias tuvieron que hacer jugadores y aficionados para cruzarlo. Entre que pisaban piedras y resbalones, algunos se dieron su chapuzón.

Colofón. Y a propósito de pimpos, rochupus, quimipirris, -traducción- “La magia en tus ojos me provocó amnesia, ya ni me acuerdo de ti”. ¡Ai´sí! Y muchos se preguntan qué tanto es tantito para darle una manita a estos deportistas en ambos casos. Alguien por ahí me comentaba que iban a comprar dos helicópteros en Auténticos, para que se termine el problema. Creo que es tiempo de sacudir el árbol de esa modorra oficial que se tiene.