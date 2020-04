Equipo La Jaiba: ¿Mito o realidad?

Mocoritón Viejo dentro de sus anales deportivos existe mucho por contar. Crónicas del pasado y del presente. Personajes y personalidades que le dieron vida y lustre a la Atenas de Sinaloa en este medio tan viril pero sutil en la confraternidad de las canchas. ¿Cómo no recordar aquel equipo de futbol La Jaiba? Un gran equipo que del año 1974 a 1982 dejó plasmado títulos conquistados en el balompié de Guamúchil. Acá era donde competían, en la ex Villa no existía un campeonato de Primera Fuerza como tal, por falta de equipos. Entre los mismos aficionados daban lustre con su apoyo total a este cuadro que al final de cuentas les dio tantas satisfacciones. Héctor Manuel Avilés, junto a sus hermanos Ezequiel y Juan Salvador, entregaron en aquellos años, hicieron válido un video relatando la historia de este cuadro lleno de jóvenes que unidos hicieron la fuerza para realizar sueños dentro del balompié mocoritense. Le llamaron: ¡Mito o realidad! Lo dirigían en la cancha la dupla Jesús Galindo y René Angulo Peña. Defendieron varios patrocinios, entre ellos: Club social Mocorito, XEJL, Motel Mercedes, Sanatorio y Maternidad de Dios y la fama llegó con Restaurant La Jaiba.

Colofón. Y a propósito de puchas, truyos, cuisfis, ese video que nos regalaron a donde acudimos para verlo y comentarlo allá en el Pueblo Mágico, tuvo la galantería de ofrecer un convivio a donde acudieron infinidad de futbolistas de aquella vieja guardia. Era la celebración de los 25 años del campeonísimo. Dentro de estos relatos y memorias seguiremos comentando.