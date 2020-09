F.C. Mazatlán no tiene pies ni molote

Mientras que el director técnico del FC Mazatlán habla que la ciudad es muy deportista, que cuenta con el mejor beisbol de México y ahora con el futbol de la Primera División, el equipo no camina. Juan Francisco Palencia busca que su equipo sea protagonista en el Torneo Guardianes de la Liga MX, pero el cuadro no tiene pies ni molote. Las fallas tanto adelante, como atrás, son el pan de cada partido. Y en sus salidas a las compras del súper, cuenta que lo abordan y en la charla se da cuenta que la gente es muy beisbolera y futbolera, pero también la afición quiere resultados. Mientras se platica y dice querer hacer historia con el FC Mazatlán, el equipo no funciona y se encuentra en el penúltimo sitio de la tabla general. En ocho fechas jugadas lleva apenas seis puntos de 24 disputados. Ello producto de un juego ganado, tres empates y cuatro derrotas, pero lo más alarmante es el “bajón” que está dando en el porcentual. FC Mazatlán ya cuenta con 1.2113 en su estado de porcentaje, apenas por arriba de Tijuana, Ciudad Juárez, San Luis y Atlas. Al transcurrir las fechas esto se irá alargando aún más, de seguir con ese paso derrotero.

Colofón. Y a propósito de puntos, puntillas y puntillos, se podrá decir que por el momento no existe el descenso y ascenso, que no hay peligro de irse a una categoría inferior, pero todo lo que se haga o se deje de hacer irá contando para el futuro. Palencia debe enfocarse en motivar a sus jugadores, la falta de concentración lo ha llevado a caer en unos baches enormes. La cancha los pinta por sí solos. El equipo tiene que ganar, gustar y cambiar su cara.