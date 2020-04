Fallece “El Chino” René Angulo Peña

En medio de esta pandemia del coronavirus fallece nuestro amigo René Angulo Peña. No fue producto del Covid-19, aclarando. El “Chino” René fue compañero en nuestro equipo de futbol Santaneros de la Liga Diamante. Jugó algunos torneos y su posición normal de centro delantero. Ya sin aquellos grandes dribles y jugadas vistosas, pero le quedaba esa esencia de los delanteros, para estar cerca del gol en la portería rival. Oriundo del Pueblo Mágico, Mocoritón Viejo, hizo huesos viejos y su residencia normal fue acá en The Rosca City. Recuerdo que meses atrás me lo encontré en el centro de la ciudad. Ahí, en las afueras de conocida zapatería, nos pusimos a platicar de futbol. Era nuestro tema obligado. Y terminó con la promesa de ir a ver la gran final de Santaneros ante el Club de Veteranos, que sigue pendiente. No podrá estar con nosotros, pero lo recordaremos desde el primer silbatazo del nazareno. Armando López Cuadras, titular del equipo rojinegro, ya lo estipuló en las redes sociales: “Le brindaremos el campeonato”, dijo.

Colofón. Y a propósito de vensus, jaspos, halirriyis, -traducción- “Un necio es solo fastidioso, pero un pedante es insoportable”. ¡Ai´sí! El “Chino” René deja una huella de gran talante en el balompié local y en la misma Atenas de Sinaloa. Fue coordinador y director técnico en dupla con Jesús Galindo, de aquel mágico equipo de Primera Fuerza, La Jaiba, campeonísimo en los años 70. Precisamente se le llamó “Un Grupo de Época”. ¡Descanse en paz, amigo!