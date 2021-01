Fallece don Eduardo Rodríguez

Don Eduardo Rodríguez Villaverde, ex presidente municipal de Salvador Alvarado, fallece a los 87 años de edad, luego de sufrir una penosa enfermedad. Este domingo a temprana hora se dio a conocer la infausta noticia. “Lito” Rodríguez dirigió los destinos en The Rosca City, en la administración municipal 1981-1983. Prácticamente fue él quien estrenó mayormente el actual Palacio Municipal. Esa obra se le adjudica al profesor José Regino López Acosta, 1978-1980, quien viendo el crecimiento de la ciudad y las necesidades de un edificio que albergara las oficinas de Gobierno, no titubeó para construir este emblemático edificio, que le dio otra cara a “La Rosca”. Con Rodríguez Villaverde se instituyó por primera vez la Dirección de Deportes Municipal. El nombramiento recayó en el joven Miguel Ángel Takashima, “El Tá”. Antes, el deporte en casa, se constituía en una Unión Deportiva Municipal, en donde fungió como titular el doctor Sergio Armando Soto López, “Checho”. Dicha Unión dependía del Departamento de Acción Social, que en esa gestión del profesor Regino la dirigía el licenciado Miguel Ángel Dautt Espinoza, “El Kanky”. “Lito” Rodríguez fue el presidente número 7 en la llamada “Chica del 17”. ERV es el alcalde número 8 fallecido, de los 22 que han desfilado por la administración.

Colofón. Y a propósito de cabañuelas in fraganti, Rodríguez Villaverde llegó emanado del Grupo “Los Perfumados”, en aquella época romántica en la vida en The Rosca City. Fue una corta transición, dejando fuera por momento a “Los Tecolotes”.