Falta apoyo al deporte en Mocoritón

Jóvenes de una selección de futbol de Primera Fuerza, en Mocoritón Viejo, venden botellas de agua purificada este domingo 4 de octubre, buscando juntar fondos económicos para viajar a la ciudad de Culiacán, donde competirán a mediados de este mismo mes. Le pregunto a Mister Fly One Go: ¿Qué significado tiene todo esto?. -¡Muy fácil!, responde. “Los chicos no tienen apoyo económico de las autoridades municipales y deportivas”. -“Dónde crees que a estas alturas y con esta pandemia endemoniada, y un calorón de todos los infiernos, van a salir a la calle para vender ese producto y recaudar fondos para hacer su viaje deportivo, unos jóvenes que normalmente, o se encuentran en su casa chateando, o andan echando el novio, pues es domingo de visita”. En las redes sociales, donde uno se entera de todo, chismes de todos calibres, política barata, candidatos que flotan como el coronavirus, gente sin negocio, que no tiene que hacer, perfiles otoñales, bailes del TikTok, paseos sin ton ni son, y muchos de ellos sin el cubrebocas, me tocó ver esa solicitud de ayuda a la población de la Atenas de Sinaloa, para lograr ir a jugar a la tierra prometida: Culiacán.

Colofón. Y a propósito de dádivas, pilinches y pedideras, el gesto del propietario de la negociación del agua purificada, llama la atención. Al parecer les regaló el producto, para que logren juntar los centavos que necesitan esos plebes. Otros amantes del deporte de la patada se hicieron notar, al comentar sus apoyos con dinero en efectivo. Eso es una magia más del pueblo mocoritense, pues el “mago” de deportes ni sus luces.