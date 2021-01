Falta mantenimiento al “Panchín” Peña

Será por la pandemia o la flojera, pero eso no luce bien. El estadio Francisco “Panchín” Peña, del Club de Beisbol Veteranos de Guamúchil, A.C., luce muy feo. ¡Se le ha perdido el pasto! Se nota muy seco, le falta mantenimiento. En un corto rondín dominical lo pudimos comprobar. Quizás el club no tenga la capacidad suficiente para enviar una cuadrilla y que se arregle todo el parque. De vez en cuando se ve un trabajador haciendo “talacha”, ¡pero eso es mínimo! Pocos socios acuden a visitarlo, máxime en estas fechas del COVID-19. Por ahí vimos al eterno Jorge Lié, que asiduamente, junto con otros amigos, se pasa una tarde en la casa club. Todos aquellos sueños y proyectos de una nueva hornada de socios que llegaron, quedaron solo en buenos deseos. Se les apagó chispa de cambiarle la imagen al vetusto parque beisbolero. Las visitas a diario y mayormente los fines de semana, son de los bohemios que acuden ahí para refrescarse la tripa. Las espumosas y la charla beisbolera traen viejos recuerdos. Y como no hay acción, no hay ligas, se “mata” el tiempo con el brindis.

Colofón. Y a propósito de finanzas dislocadas, quizás también a esa directiva le falte buena gestión para llevar beneficios a su club. Por allá en el Club San Pedro, al parque Gustavo Félix León, le dieron un remozamiento total, donde intervino el PIDS. ¡Hay que buscarlos!