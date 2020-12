Faltaron nombres en el ex Garbanceros

Me hubiese gustado asistir al encuentro de los exGarbanceros, pero cuando no se complica una cosa, es otra. Esta pandemia nos trae pandeados. Y si uno se prepara para hacer el viaje, luego le ponen un stop. Monique me vio limpiando el batimóvil y con un grito que me “pegó”, tuve. Luego recibí toda su retahíla. “Ya no estás para estos trotes”. “Qué chin….vas a hacer hasta allá”. “Exponerte para ver más de lo mismo y ahora de viejos”. En fin, que me volví a arropar en el viejo sillón, encendí la TV y a ver caricaturas navideñas, películas de gnomos, enanos y gigantes. Y así esperé a que me llegara la crónica de ese quinto duelo entre Foráneos y Locales de aquellas viejas estrellas del equipo verde y amarillo. Hubo algunas distinciones, reconocimientos, y el choque fue nuevamente para los de casa. Los visitantes no “jalan” de la carreta, pero es que al final de cuentas, -veo y siento- que ni están todos los que son, ni son todos los que están. Faltan muchos nombres y figuras de ese antaño futbolero. Ahora muchos de ellos le hacen gestos, el “fuchi”.

Colofón. Y a propósito de cornetines ambulantes, este reencuentro da a entender que hacer el viaje a Angostura no fue lo mismo. Jugar en casa y en la cancha del Coloso del Dique son remembranzas, y la afición no cambia de escenario, lo quieren acá de vuelta.