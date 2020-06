Felicidades Día del Softbolista

Ayer sábado 13 fue Día del Softbolista, pero no hubo festejos, todos están en casa debido a la contingencia sanitaria. Pero alguno o alguna no desaprovechó la recta. De seguro hicieron algún brindis familiar, esperando que vengan tiempos mejores. ¡Felicidades…! En The Rosca City el softbol viene siendo uno de los deportes de mayor atractivo, máxime en la rama femenil. Muchas ligas y muchos equipos en participación. La Liga Nueva Era vino a revolucionar el cotarro. Rosario “Chico” Leyva de seguro tendrá guardada una fecha próxima para que el festejo sea en grande. Ahora, por el momento, quédate en casa, es la prioridad. También la Liga Varonil y la Municipal, que tiene a sus organizadores en Stand Bay. Las autoridades sanitarias han decidido que se prolongue el encierro por unas dos semanas más, cuando menos. Y las autoridades deportivas han señalado que no habrá acción deportiva hasta nuevo aviso.

Colofón. Y a propósito de pónmela, cáchala, tírale, esta bolita del softbol se fue convirtiendo en un conglomerado de proporciones gigantescas. Después de un adormilado letargo, regresó el ambiente y ahora no hay quién pare la euforia softbolera. Edna Cecilia Santiago, directora del Comité Municipal de Softbol, también tendrá su pachanga guardadita, para llegado el momento festejar a todas sus compañeras de equipo y de su liga. Solo falta conocer qué dice el coronavirus y soltarnos a darle vuelo a la hilacha. ¡Andiké!