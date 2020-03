Felicidades a todas las mujeres

Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer. ¿De la mujer de quién? Dijo Mister Fly One Go, que siempre anda de mitotero, metiendo su nariz en lo que no le va, ni le viene. Este día se rompen las fronteras, así como diferencias étnicas, sociales, lingüísticas, culturales, económicas y políticas de las mujeres de los cinco continentes. La historia así lo señala, desde aquella memorable fecha del año 1857 de la fábrica textil donde laboraban cientos de mujeres que exigieron igualdad de salarios y jornadas laborales de 10 horas. El tiempo ha corrido y la mujer sigue levantando el brazo en señal de confirmar su presencia en todos los ámbitos de la vida. Pero no a todas les ha llegado el éxito por igual. Entre el mismo sector feminista existen desigualdades. Hay que promover esa toma de conciencia de la situación femenina y su lucha por vivir en un mundo sin miedo. Menos violencia y menos discriminación. Y mayor igualdad en las oportunidades de trabajo, social y político. Mañana continuará su lucha con “El nueve nadie se mueve”.

Colofón. Y a propósito de cachimbis, chucula, fajaxis, -traducción- “El hombre hoy lavará platos, calzones y pijamas, mañana será otro día”. ¡Ai´sí! Pero la mujer también celebrará estas fechas en su modo viviente. Muchas de ellas haciendo deporte, eso que más les gusta y practican en toda la semana, y la misma convivencia con sus compañeras de equipos. Apoyadas por su esposo e hijos, faltaba más, faltaba menos. Para todas ellas nuestro respeto y aprecio en pro de esa justicia perdida, pero también felicidades y que se la pasen bonito.