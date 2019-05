Fernando “Chichí” Soto ha partido

Serían algunos días, semanas o meses, pero lo había visto en el Centro de la ciudad. Ya no era el mismo de antes. Ahora se comportaba más serio de lo normal. Y su físico tampoco era igual. Ayer, vía las redes sociales, me enteré de su fallecimiento. Fernando Soto López se adelantó en ese camino sin retorno, del que mucho se habla pero nadie queremos conocer. Lo recuerdo perfectamente, pues proviene de una gran familia de amigos en The Rosca City. Y máxime que en ocasiones fuimos compañeros de equipo en el futbol de Veteranos, Súper, Máster y todas las categorías que se juegan al momento con elementos de edad madura.

“Chichí” Soto normalmente se desempeñaba en la media cancha. Jugador que protegía el balón y sus colores de equipo. Quisquilloso con el balón y sus compañeros. Meticuloso en su vida diaria. Médico de profesión, detallista para los amigos. Lo recuerdo jugando mayormente con el equipo rojo de Massey Ferguson.

Colofón. Y a propósito de arfosos, dantus, varupilis, -traducción- “Las sombras que nos persiguen son nuestros mismos problemas”. ¡Ai´sí! También vistió otros colores, como aquel de Carta Blanca, Cribas Pérez Sánchez, donde siempre mostró ese rostro de impulso al equipo. Repentinamente se alejó de las canchas. Ayer supimos, -apenas- de una añeja enfermedad que lo aquejaba.

Nuestro sentido pésame a la familia, esposa, hijos y a sus queridos hermanos.