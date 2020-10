Fin de semana con luto y desastroso

Un fin de semana con recuerdos y apaleados. Sí. Golpeados, maltratados y desconsolados. Mientras que recordamos a John Lennon con su carismática figura en The Beatles, su aniversario y la canción Imagine, nunca nos imaginamos que Tampa Bay eliminaría a Yankees en un quinto juego de la serie divisional, donde volvió a sentirse la falta de ese poder bateador que tanto se pregona en los muros de los Bombarderos del Bronx. Un cuadrangular de Aaron Judge en los primeros capítulos nos bañó de ilusiones en The freeway house. Y escuchaba Imagine con las siluetas de Yoko Ono y Lennon en un fondo oscuro y una densa neblina. Fue ese éxito individual del precursor de The Beatles, que también propició problemas al gobierno de los Estados Unidos. En algunas ocasiones lo quisieron deportar del país. La canción habla, promueve, “Que todos somos una nación, un mundo y una sociedad”. El beatle más rebelde de los cuatro componentes del conjunto de Liverpool había entregado el mayor regalo musical al mundo. Su nombre completo, John Winston Lennon, lo hicieron sus padres en honor de aquel primer ministro de la época, Winston Churchill.

Colofón. Y a propósito de añoranzas, piensos y gemidos, Yankees caía rendido en el Petco Park, en un fin de semana con luto en el beisbol de Nueva York. Apenas había fallecido uno de sus legendarios héroes: Whitey Ford jugó 18 años como profesional para Nueva York y fue seleccionado para ingresar al Salón de la Fama en el año 1974. Fue ese gran lanzador zurdo con récord de 236-106 y 1.956 ponches.