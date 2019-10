Fin de semana laboral y familiar

El 25 de septiembre del año 1926 Henry Ford anuncia la semana laboral de 5 días por semana y 8 horas por día. Ford nació el 30 de julio de 1863 y falleció el 7 de abril de 1947. Fue el fundador de la compañía Ford Motor Company, que revolucionó el transporte y la industria en Estados Unidos. ¿Y a qué viene todo esto?, me pregunta Mister Fly One Go. Te imaginas qué gran idea tuvo el genio de la industria automotriz, carajo. Recortó el trabajo a miles de empleados obreros que anteriormente trabajaban de sol a sol, como comúnmente se le llamaba. Acá en México, en los años 80 del siglo 20 se consolidó estas jornadas laborales de cinco días. Es más, en algunas partes todavía los trabajadores tienen que chambear duro y macizo sábados y domingos. El meollo del asunto es que con este logro se vino el deporte a jugar los fines de semana. Anteriormente solamente tenían oportunidad de hacerlo en los domingos. En algunas empresas, comercios, industrias, se trabajaba el sábado hasta el mediodía, otros era día completo.

Colofón. Y a propósito de purjus, canixos, viripoyis, -traducción- “Vive tu vida un poco loco y un poco en serio, en verdad es lo mejor”. ¡Ai´sí! A partir de ese entonces se hizo el fin de semana familiar, y la oportunidad de que deportistas en todas las edades se dedicaran mayormente a jugar su deporte favorito en sábado y domingo. Todavía recuerdo cuando en los inicios de mi trabajo en Telecomunicaciones de México laboraba todo el sábado completo y en ocasiones una guardia dominical hasta las 12:00 del día. ¡Uf, yanila!