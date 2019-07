Futbol, angustia y el puma

No hubo sorpresas pero sí angustias. Brasil y México se coronaron campeones en sus respectivas Copas de Futbol de la Conmebol y Concacaf. La verdeamarela lo hizo ante el enjundioso Perú, mientras que el Tri doblegó a su acérrimo rival, Estados Unidos. Fue de esos domingos encerrados a piedra y lodo. No das un paso fuera, pues te pierdes algo de la acción. Desde muy temprana hora ya estaba dispuesto al sacrificio. No sin antes, -claro- abastecerme de espumosas, mariscos y toda clase de botanas en fritos, chips y lo que se antojara. Me entusiasmé con el choque entre Estados Unidos y Los Países Bajos (Holanda), en la final de la Copa FIFA en el balompié femenil celebrado en Francia. Nos deleitaron las chicas con buen toque de balón y jugadas de primer nivel. Ese fue el preámbulo de un domingo 7 lleno de adrenalina. Y mientras tanto en derredor de Orange House, el alboroto corría con el mitote de un puma que habían visto cerca de las vías del tren. Y se dijo que había tomado rumbo a La Pala.

Colofón. Y a propósito de chalbos, canillos, jasiciryis, -traducción- “Lento y contento, exiges frescura al viento”. ¡Ai´sí! La zozobra cundió en la colonia y los televisores se quedaron mudos. Un puma de regular tamaño y con un hambre feroz. Se cerró el “cantón” y no hubo accesos para ver a la “canarinha” pasar sobre los incas, mucho menos estrujarte con esas llegadas que pusieron a temblar al portero Memo Ochoa, pero sí estrujarte con el gol de Jonathan Dos Santos. Luego tocaron a la puerta. ¿Quién? ¡El Puma pú pú…! ¡Plop!