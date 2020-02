Gritos y fanfarrias en el Super Bowl

Los tamales se enfriaron y el chocolate también. Una nata espesa había en la olla. Hojas sobrantes de unos tamales “tontos” que no alcanzaron espacio en el jonuco del hornillo. Todo un vaivén de ida y vuelta por los salones de la casa y el escándalo para acomodarse en primera fila y ver a Shakira y JLo. Poco importaba el juego entre San Francisco y Kansas City. Now it´s my time! Ahora es mi momento, gritaron las chicas. Ahí también estaban Bad Bunny y J. Balvin. Mister Fly One Go admirado por el ritmo exquisito, con sabor latino. Era el show del medio tiempo en el Hard Rock Stadium de Miami. Luces y bengalas que encendieron el cielo. Maravilloso espectáculo y la belleza de dos grandes mujeres, exponentes de su clase y categoría en un corto espacio multicolor. Y llegó a escucharse el Waka, waka. También Lambada…!!! Y yo de pie juntillas, moviendo algo de las vetustas piernas, aguanté el estupendo marco de una fiesta incomparable.

Colofón. Y a propósito de nalfus, yurnas, vatillis, -traducción- “No hay nada tan poderoso como el hábito”. ¡Ai´sí!. La Virgen de La Candelaria también soportó estoicamente gritos y fanfarrias en una tarde del Super Bowl. Así finalizaba el primer domingo del mes de febrero, que abre las puertas a las fiestas del Rey Momo en The Rosca City. Ya lo dijo Henry Ibsen, poeta noruego: “Róbale al hombre común la ilusión de su vida y le robarás su felicidad de un solo golpe”.