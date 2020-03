Hasta las otras pizcas los Estatales

Hasta las otras pizcas, parecen decir los entrenadores de futbol. Y esa misma cantaleta saldrá de los directivos. El famoso coronavirus está arruinando todos los torneos deportivos. Y los campeonatos estatales en las diferentes categorías del futbol, pasarán a relajarse y dormir el sueño de los justos. Se conocía extraoficialmene que en The Rosca City, se tenía contemplado la organización de tres estatales. Se había solicitado las categorías Panditas, Infantil y Juvenil B. Los directivos no habían soltado prenda. Pero eso se ventiló en los comentarios de los mismos entrenadores. Algunos interesados en ser el director técnico. Otros esperando que la mano del “señor” le diera el visto bueno. Y es que la FIFA en The Rosca City está más pesada que la original. Pero llegó el COVID-19 y echó todo a perder. Sin la programación normal de los torneos locales, mucho menos nombramientos de entrenadores para el selectivo y fechas de prácticas. Las fechas quedaron pendientes. Y como esto va para largo, los mismos entrenadores ya sienten la “muina”.

Colofón. Y a propósito de bonvus, nupalis, echalitis, -traducción- “Haríamos una buena pareja, pero tú no eres formal” ¡Ai´si!. Se conocía también que en Culiacán, se harían los campeonatos estatales de las categorías Osos y Primera Fuerza Libre. Por allá en Elota el estatal Máster. Guasave tendría cabida para el 60 y más, mientras que Mazatlán estaba a la espera que le dieran Chupones y la Juvenil C. ¡Nada, patito, nada! Y a seguir en la milonga, no hay pan, muchachito vete!