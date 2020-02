Historia del Super Bowl

Este domingo se celebra el Super Bowl LIV en Miami, Florida. Yo no le entiendo muy bien al futbol americano, por lo tanto, no soy un asiduo aficionado de ello. Pero me gusta el ambiente que se torna alrededor de la fiesta. La presentación del show y sus artistas, así como escuchar en alguna voz autorizada el himno nacional de los Estados Unidos. Normalmente son ceremonias para el recuerdo. Espectáculos que se dan cada año y que para verlo en vivo hay que ser muy fanático de ello y tener hartos dólares en su cuenta bancaria. En esta ocasión tendrá relevancia latina. Se presentarán al medio tiempo Shakira y J. Lo. Además la cantante Demi Lovato será la encargada de interpretar el himno. Mención especial de un video por la cadena televisiva de Fox Sports, sobre Los Tigres del Norte. ¿Y todo esto a qué viene?, me interroga Mister Fly One Go, pues sabe y conoce que sobre este deporte y otros más no tenemos experiencia y no estamos relacionados para más detalles.

Colofón. Y a propósito de yanus, palokus, difochirris, -traducción- “¿Cuántos caminos hay en la vida y cuál hay que escoger? ¡Ai´sí! Y es que en mi viejo armario conservo una sudadera conmemorativa al Súper Bowl XXXVII celebrado en el estadio Qualcomm de San Diego, California. Fue el 23 de enero del año 2003. En esa ocasión Tampa Bay Buccaneers le ganó 48-21 a Oakland Raiders. Dicha sudadera ya está en remojo, este mismo domingo me la volveré a poner, dicen que recordar es vivir. ¡Andiké!