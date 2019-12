En enero de este 2019 que está por terminar el equipo Dorados abría con el pie derecho su participación en la Copa MX del futbol mexicano. El gran Pez vencía 3-1 al Querétaro en su primer choque, con goles de Rubio Méndez Rubín, Amaury Escoto y Jaime Palazuelos. Hoy, en pleno diciembre, se encuentra en tierras jaliscienses haciendo su pretemporada, como es costumbre. Se habla de la posible llegada del Gullit Peña, aunque el volante coquetea también con el cuadro de Correcaminos. En ese enero de principios del año este mismo jugador se encontraba en el ojo del huracán, por los problemas extracancha que había tenido con clubes como Chivas, Cruz Azul, Necaxa y Rangers de Escocia. El mismo Gullit expresaba que no se arrepentía de nada, “todo lo que he hecho es porque yo he querido, nadie me obligó a hacer nada”, declaró. En este mismo enero, Diego Lainez, la joya que había salido del club América para irse al Betis de España, recibía su primera convocatoria. Lainez acaba de anotar un golazo en tiro de castigo y vuelve a ser noticia en su club y se manifiestan para dejarlo ser y que se haga.

Colofón. Y a propósito de furjos, vasilus, monjiguitis, -traducción- “Te busqué nuevamente en mis sábanas y encontré solo tu perfume”. ¡Ai´sí! Cristiano Ronaldo le da el titulo a la Juve, se veía en este enero, pues un gol del portugués se llevaba la Supercopa para la Vecchia Signora. El miércoles CR7 marcó un gol de cabeza en el triunfo 2-1 sobre la Sampdoria, con un descomunal salto que llegó a los 2.56 metros de alto. Algo inaudito del luso, que ni él mismo lo creía. Historias del final del año, para recordarlas.