Insuficiente el estadio FCR

Al parecer el estadio Florentino Camacho Rivera es insuficiente. Así lo demuestra el auge repentino del softbol. Las diferentes Ligas se multiplican en organización, y ahí van a jugar todas ellas. El parque inaugurado al final en el último año de la administración municipal de Liliana Cárdenas Valenzuela, 2014-2016, ya no tiene cabida para más. Se conoce que ahí juegan la Liga Nueva Era, y son varias categorías. Tiene sus días, sus horarios para la acción. También está ahí la Liga Municipal, que embona con la primera en mención, ya que se trata del softbol femenil. Existe la Liga Varonil Municipal y también la Liga Magisterial. El coso deportivo se ve lleno de actividad desde el lunes hasta el domingo. No tiene días de asueto. Podríamos decir que eso está bien, pues el deporte del softbol ha crecido enormemente, mas no así en instalaciones. Los directivos lo están pidiendo a gritos. Se tiene que buscar otros espacios, sin duda.

Colofón. Y a propósito de durpos, jalokis, burriquillis, Como alternativas podríamos decir que ahí muy cerca se encuentra un espacio sin uso, está en desuso. Ese predio que da por el jardín izquierdo y central del Club de Veteranos. En otras ocasiones ha sido rehabilitado para el mismo softbol. También hay que echarle una mirada al estadio de beisbol del Club La Gloria, donde se ha jugado de manera regular en los últimos tiempos. Las autoridades deportivas tienen la última palabra, pero hay que trabajar en ello. ¡Digo!