JCCR tumba los proyectos deportivos

El directivo tumba los proyectos deportivos. Juan Carlos Camacho Rojo, director del Instituto Municipal del Deporte, en igual de apoyar a los jóvenes, es todo lo contrario. Les da “palo” en sus ideas, a su trabajo. La última que se le apunta a su infame labor en el Imdesa es negarle el permiso al equipo Infantes de Guamúchil, al no dejarlo jugar como local, teniendo que cambiar e irse a Sinaloa de Leyva. Infantes es el cuadro revelación que está participando en la categoría Sub-19 o Juvenil Premier, con sede la capital del estado. Se encuentran en la fecha cinco, y éste, un partido pendiente, al solicitarle permiso para realizarlo en The Rosca City, el “Pájaro” cantó desafinado. ¡Dijo que no y que no! Pero el directivo sí autorizó un cuadrangular al equipo Toros en pretemporada de la Liga de Basquetbol del Pacífico (LBP). ¡Para unos sí, para otros no! ¿Intereses mezquinos o económicos? Ese equipo Infantes de Guamúchil, a pesar de la pandemia, estuvo trabajando a puerta cerrada y buscando la participación de estos jóvenes prospectos. Ha tenido un gran torneo y viene siendo una gran revelación. Los jóvenes y su entrenador Sergio “El Patas” Sánchez dan de qué hablar en el futbol de la entidad.

Colofón. Y a propósito de chismes al garete, y no conforme con esto, JCCR también le impide al softbol de la Nueva Era jugar acá en su casa. Es un partido final del cuadrangular, pero el directivo les dio pa’ atrás. ¡Yanila!