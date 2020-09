La Copa Gobernador, en veremos

La pandemia del COVID-19 que se vive ha dado al traste con varios eventos de espectáculos. No es privativo en The Rosca City. Pero en la actualidad se ve difícil que el beisbol de la Liga Mexicana del Pacífico se presente en esta ciudad. Ese cuadrangular llamado Copa Gobernador quizás quede para mejor ocasión. Por lo pronto no se ha hecho ningún anuncio oficial si habrá o no beisbol en casa. El estadio Alberto Vega Chávez, que fue remodelado recientemente, al incluírsele una mejor techumbre y colocarle alrededor de 3 mil butacas, está en espera de conocer si será anfitrión. Recordemos que equipos como Tomateros de Culiacán, Venados de Mazatlán, Algodoneros de Guasave y Cañeros de Los Mochis regularmente son nuestros visitantes. ¡La Copa Quirino Ordaz Coppel está en veremos! Por lo pronto, -se sabe- los clubes de la MexPac ya empezaron sus prácticas de pretemporada. A su Club House están llegando peloteros nacionales y extranjeros.

Colofón. Y a propósito de bolas, nudillos e imparables, y cuando la misma Liga anuncia que habrá la posibilidad de que exista público en los graderíos, se conoce que en la República hermana de Angostura existe interés por traer el mejor beisbol de México a la ciudad costera. Y no es para menos, a cada rato nos dan sorpresas. Cuando las mismas autoridades de Salud informan que los contagios van en ligera baja en Sinaloa, la afición se prende.