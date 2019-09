La Diamante Plus en Fiestas Patrias

En plenas Fiestas Patrias regresa el futbol de la Diamante Plus. Para este sábado se anuncia el retorno. Se jugará el segundo tiempo entre los equipos Club de Veteranos y Laboratorio Koch. Inmediatamente después se llevará a cabo el duelo entre Santaneros y Los Abejorros de El Resplandor. Como se recordará, esta misma programación tiene alrededor de tres semanas sin llevarse a cabo.

En aquella ocasión la lluvia suspendió el primer cotejo, y desde entonces no ha podido rodar el balón en la cancha Anexa 1. La batalla entre los dioses Tláloc y Baco ha sido lo más sobresaliente. Si Tláloc llora, hace su aparición Baco para calmar sobresaltos. Y así ha sucedido en las últimas fechas. Se espera que este sábado, según el estado del tiempo, dé la oportunidad de regresar a la acción. En aquella ocasión, si mal no recordamos, “laboratoristas” ganaban el choque. Club de Veteranos no tenía su plantel completo. El silbatazo del árbitro dirimirá la factura pendiente.

Colofón. Y a propósito de cachus, fondasmi, pirinilis, -traducción- “Tu cabeza en mi hombro, quiero yo tener siempre”. ¡Ai´sí! Para algunos clubes el descanso les vino bien. Algunos jugadores se encontraban lesionados y podrán regresar con mayores bríos y entrega por el triunfo. Otros que andaban de vacaciones ya están de nuevo en The Rosca City. Y aun de que el Grito está programado para el 15 de este mes, los tatas lo proclamarán en este mismo sábado, ya sea con Tláloc o con Baco. ¡Andiké!